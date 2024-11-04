Фигуристка Медведева заявила, что у нее нет обиды на Тутберидзе

Не отстает от Алины.

Призер Олимпийских игр Евгения Медведева пришла на интервью к журналистке Ксении Собчак. В эфире ее YouTube-канала фигуристка успела рассказать о многом. Собрали главное.

Про Олимпиаду: «Точка мегаличностного роста»

Есть ряд тем, без обсуждения которых не обходится ни одно интервью с Медведевой. Олимпиада — одна из таких.

«Я прошла очень много стадий: отрицание, принятие, торговаться пыталась сама с собой и с другими. Я в 2018 году и я сейчас, как бы типично это ни звучало, — два абсолютно разных человека. Если я посмотрю на себя в 2018 году, наверное, я себя не узнаю, и наоборот. Настолько моя личность изменилась... Это была такая точка моего мегаличностного роста. Смотрю на события в 2018 году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой», — объяснила спортсменка.

Про Тутберидзе: «Взяла же обратно. Значит, любит»

Этери Георгиевна — вероятно, один из самых важных людей в жизни Медведевой. Фигуристка ответила, таит ли она обиду на тренера за ее решение на Олимпиаде.

«Сейчас нет. Не лукавлю абсолютно. На сегодняшний день абсолютно точно нет, осталась одна лишь благодарность, и с Этери Георгиевной у нас прекраснейшие отношения. Я в совершенно спокойном режиме сейчас езжу к ней на каток, новый ледовый дворец ей построили — прям стеклянный, хрустальный, невероятной красоты. Она с большой любезностью предоставляет мне и ледовое время, и тренировочное, и залы, и врачей. У нас все хорошо сейчас», — отметила Медведева.

Также Евгения заявила, что никакого особенного разговора с Тутберидзе у нее после Игр не было.

«Правильно это или нет — я не знаю. Меня воспитывали так, что всегда нужно разговаривать. Возможно, мне и хотелось бы, но в нашей ситуации с Этери Георгиевной это особо и не нужно, потому что я выросла, я и так все понимаю... Были же все равно факты: Олимпийские игры и я со сломанной ногой, и это определенные риски. Если мыслить чисто стратегически, я могу понять ставку и федерации фигурного катания, и Этери Георгиевны», — сказала фигуристка.

А еще, по словам Медведевой, она не извинилась перед Тутберидзе за свой уход к Брайану Орсеру в 2018 году.

«Так сесть и извиниться? Нет. И Этери Георгиевна тоже. Мы такие, сильные гордые женщины, которые прекрасно все понимают, но гнут свою линию. Поэтому Тутберидзе великий тренер. Поэтому Евгения Медведева сейчас сидит здесь. Она могла не взять меня без извинений (фигуристка вернулась обратно в 2020 году. — Прим. «СЭ»)? Но взяла же. Значит, любит», — призналась Евгения.

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Про Загитову: «Все, что она исполнила технически — ноль вопросов»

К вечной конкурентке — Алине Загитовой — у Медведевой нет никаких претензий. Евгения убеждена — та все сделала правильно.

«Невероятно талантливая спортсменка. Все, что она исполнила технически — ноль вопросов, абсолютно. Баллы, которые стояли на Олимпийских играх — это обсуждению вообще не подлежит, потому что есть определенные факты. Можно открыть оценки и посмотреть, кто действительно накатал на первое место, а кто — на второе», — предложила фигуристка.

Про Чигирева: «Мы с недавних пор не вместе»

Медведева в интервью поделилась подробностями личной жизни — ранее она рассказывала, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

«Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли: надо что-то делать. Решили разойтись», — сказала девушка.

При этом Евгения заявила, что все было хорошо и она ни о чем не жалеет.

«Встречались почти два года. Обидел? Нет, абсолютно нет. В наших отношениях было очень много любви, много понимания, взаимопонимания. Приревновала его? Нет, мне было нормально, я изначально понимала: парень — спортсмен-парник. Все, это дальше не обсуждается, есть спортивная карьера, спортивная судьба, и единственное, что я могу сделать — это только поддерживать», — отметила Медведева.

Фигуристка Евгения Медведева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Про буллинг: «Когда росла, травили за фамилию»

Фигуристка поделилась и подробностями из детства. Папу Евгения добрым словом не вспоминает.

«Отец не принимал участия в моей жизни. Несколько раз виделись в жизни, конечно же. Нет, я знаю, как он выглядит, я знаю, я точно знаю, кто мой отец. Средствами нет, не помогал — как-то все сами-сами-сами», — отметила спортсменка.

А еще, по словам Медведевой, ее буллили в школе, хотя она никому никогда об этом не говорила.

«Когда росла, меня очень сильно травили за мою фамилию. Прям травили. Прям ох как мне было несладко. Видимо, из-за того, что я была очень маленькая, щуплая, беззащитная, бесхребетная, на мне и отыгрывались дети. И моя фамилия попадала под раздачу.

Просто называли ее, как будто бы это оскорбление. Все равно что «идиотина» сказать. То есть это было просто смешное для них слово. Бабасяниха, бабасяня, ты че, масяня-бабасяня? Пару раз я, конечно, слышала там в свой адрес некие высказывания по национальному признаку, но пропустила мимо ушей, потому что была чисто зависть. Я так хочу считать», — призналась Евгения.

Про эротическую съемку: «Чтобы доказать себе — я секси»

Медведева также прокомментировала нашумевшую съемку топлес для журнала Maxim. Евгения считает, что ей это было необходимо.

«Мне тогда это прям надо было. Чтобы доказать себе, что я секси. Сомнения? Были, конечно. Чувствовала себя некомфортно во время съемки. Не знала, правильно ли я делаю. Но оказалось, лично для себя все сделала правильно. Посмотрела фотографии: я была зажата. Мне это не понравилось, и думаю: что-то надо с этим делать и как-то себя развивать. Зато я поняла, что не хочу уходить в пошлость. Я попробовала — мне достаточно — выше крыши», — объяснила Евгения.