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Сегодня, 11:45

«Я сейчас девушка свободная». Медведева шокировала перед юбилейным шоу — намекнула на расставание с Чигиревым

Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Егор Сергеев
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ищет новую любовь?

В мире российского фигурного катания события порой развиваются очень стремительно. Еще недавно казалось, что призер олимпийских игр Евгения Медведева счастлива в паре с Дмитрием Чигиревым, а сейчас она намекнула на то, что не состоит в отношениях. Хотя еще несколько недель назад влюбленные публиковали в соцсетях милые совместные видео.

Что сказала фигуристка

Медведевой задали вопрос по поводу ее планов на следующие пять лет, а она неожиданно выпалила:

«Сложный вопрос. Давайте я отвечу, что найти любовь и завести семью. Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье», — цитирует Евгению журнал Hello!

Евгения Медведева и&nbsp;Дмитрий Чигирев. «Покорил мое сердце тем, что меня любит»: лавстори фигуристов Медведевой и Чигирева

Кто такой Чигирев?

Дмитрий — фигурист, который только начал сверкать. В России он был середняком, катался с разными партнершами, а сейчас выступает с Екатериной Гейниш под руководством тренера Нины Мозер.

С нынешнего сезона пара смогла прорваться на международную арену. В мае дуэт сменил спортивное гражданство и теперь выступает под флагом Узбекистана. Причем фигуристы с ходу навели шороху — на первом же турнире.

26 октября Гейниш и Чигирев принесли своей новой стране историческое серебро на «Гран-при ISU» в Канаде — ранее пара из Узбекистана никогда не была на подиуме на подобных соревнованиях. А в эти выходные спортсмены выступят во Франции.

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Отношения с Медведевой

Впервые Дмитрия и Евгению заметили вместе на мастер-классе на ВДНХ в феврале 2023 года. Затем слухи об отношениях спортсменов стали распространяться, и особенно хорошо было видно их подтверждение в ВИП-ложе на матчах московского «Динамо».

Весной того же года Чигирев на турнире шоу-программ «Русский вызов» передавал Евгении цветы от фанатов, а летом в соцсетях прогремел их контент из отпуска на Мальдивских островах. На опубликованном в Telegram-канале видео пара обнималась и целовалась, и казалось, что Женя нашла свою любовь.

В «Подкасте Абрамова» в сентябре 2024-го Медведева так говорила о своем избраннике: «То, что нужно. Девчонки спрашивают: «Как ты это сделала? Ты мужчин не видела. У тебя ни отца, ни брата. Как ты нашла такого, какой нужен?» Я отвечаю: «Да я не знаю!» У меня все в порядке».

Чуть больше месяца назад фигуристка также рассказывала в эфире канала RU.TV, что у нее все хорошо на личном фронте.

«Он покорил мое сердце тем, что любит. Мне повезло, мы друг друга максимально поддерживаем. Сейчас он в спорте, а я наполовину в медиа, наполовину в профессиональном спорте, который не относится к соревнованиям. У нас немного разные сферы деятельности, но при этом мы можем друг другу помочь», — отмечала Женя.

Евгения Медведева уже два года встречается с&nbsp;Дмитрием Чигиревым. «В отношениях почти два года». История любви Евгении Медведевой

Но уже тогда Медведева не хотела говорить об официальном браке, хотя и использовала слово «семья» в отношении Дмитрия Чигирева. Они даже жили вместе, а 12 октября вместе ездили в Барнаул. И накануне важного события в своей жизни — личного грандиозного юбилейного шоу в Москве (пройдет 15 ноября) — фигуристка неожиданно намекает: все, финал. Неужели их пути расходятся или это очередной пиар-ход?

Фигурное катание
Евгения Медведева
Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев
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