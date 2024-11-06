«Почувствовала, что внутри меня что-то есть». Появились подробности дела фигуриста Десятова, обвиняемого в изнасиловании

Новые детали дела.

В сентябре громыхнула новость об отстранении фигуриста Ивана Десятова. Все произошло всего за сутки до выступления на турнире Skate America. Официальная причина — расследование в отношении 23-летнего спортсмена.

Как оказалось, оно касается событий, произошедших почти год назад. Француженка Солен Мазинг, выступающая в танцах на льду за Эстонию, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Позже выяснилось: она обвиняет именно Десятова. И теперь раскрылись подробности громкого дела.

Что произошло между ними

В статье издания Mediapart говорится, что фигуристы отдыхали в одном из отелей Загреба после турнира Golden Spin в декабре 2023-го.

«Мы вместе поужинали в ресторане, а затем посидели с другими спортсменами в номере отеля. Около полуночи я решила пойти спать», — сказала Солен.

По словам Мазинг, австралийка Холли Харрис и Десятов проводили ее до комнаты, оставили там и ушли. Перед сном девушка приняла сильнодействующее снотворное, так как страдала от нарушения сна после травмы головы.

«Около трех часов ночи я проснулась, так как почувствовала: внутри меня что-то есть. Когда я пришла в себя, заметила внутри моего влагалища как минимум два пальца», — призналась фигуристка.

Солен сразу узнала Ивана по одной из его татуировок. Мазинг заперлась в ванной, и в 3.31 по местному времени Десятов спросил, в порядке ли она. Фигуристка не отвечала, и он ушел к себе в номер.

На следующий день между ними произошел такой диалог:

— Почему ты был в моей постели?

— Твоя дверь была закрыта, но не заперта. А мне было лень возвращаться в свой номер.

— Я помню, что твоя рука была внутри. Просто скажи мне правду.

— Я сделал это. И тут ты проснулась. Мне жаль.

Затем Десятов предложил Мазинг встретиться и поговорить, но 21-летняя девушка отказалась.

Фигуристы Солен Мазенг и Евгений Гайдаенко. Фото Global Look Press

Действия Мазинг

Девушка рассказала о произошедшем Эмили Арм — бывшей эстонской фигуристке, которая сейчас является судьей. Та передала информацию в международную федерацию. Однако никакой реакции за этим не последовало. В организации не стали предпринимать никаких шагов, поскольку Солен обратилась не сама, а через третье лицо, и в ISU «не имеют полного видения дела».

Тогда Мазинг сообщила о случившемся своим родителям и Мари-Франс Дюбрей — тренеру ледовой академии Монреаля. Мама фигуристки Дельфин заверила, что они собираются оповестить об инциденте Skate Safe (федеральная программа США, ответственная за сбор оповещений и свидетельств о сексуальном насилии. — Прим. «СЭ») и руководство сборной США.

Весной 2024 года спортсменка обратилась в полицию с жалобой на изнасилование, совершенное в отношении уязвимого человека.

«Десятов не мог игнорировать последствия, от которых я страдала, и он знал, что я принимала лекарства, чтобы уснуть», — уверена Мазинг.

На данный момент расследование дела продолжается. Иван временно отстранен от соревнований «за неподобающее поведение», а Солен приостановила профессиональную карьеру.

Фигуристы Иван Десятов и Изабелла Флорес. Фото Getty Images

Чем известен Десятов

23-летний фигурист — уроженец Москвы. Изначально он представлял Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, спортсмены выиграли чемпионат страны, но в итоге завершили сотрудничество в 2022 году.

Затем Иван рванул в США и получил американское гражданство. Там он стал партнером Изабеллы Флорес, на которой позднее и женился. Их первый совместный выход на лед состоялся летом 2022-го.

Весной 2024-го Десятов дал интервью, в котором признался, что в Америке можно привыкнуть к культуре и языку, но сложно находиться без своих русских друзей.

«В новой стране можно адаптироваться, изучить язык и культуру. Но тяжело найти компанию. Я очень скучаю по своим друзьям, оставшимся в Москве. Здесь я познакомился со многими русскоязычными людьми, которые переехали в США. Большинство из этих людей являются украинцами, но проблем с этим нет», — сказал Десятов A Divine Sport.