Жулин рассказал о формате выступления дуэтов на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что танцевальные дуэты на Кубке Первого канала по фигурному катанию представят любой танец на свой выбор.

«Они могут катать на выбор любой танец, это формат показательных выступлений», — цитирует ТАСС Жулина.

Специалист также ответил на вопрос о том, какой танец будут катать его подопечные — Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом и Софья Тютюнина с Андреем Багиным.

«Я думаю, они, скорее всего, будут катать показательные номера», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что турнир танцоров не будет представлен на Кубке Первого канала. Но зрители смогут увидеть выступления двух танцевальных дуэтов — Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, а также Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, позднее в состав участников были добавлены Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол и Софья Тютюнина и Андрей Багин.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».