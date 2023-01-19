Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:54

Жулин рассказал о формате выступления дуэтов на Кубке Первого канала

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что танцевальные дуэты на Кубке Первого канала по фигурному катанию представят любой танец на свой выбор.

«Они могут катать на выбор любой танец, это формат показательных выступлений», — цитирует ТАСС Жулина.

Специалист также ответил на вопрос о том, какой танец будут катать его подопечные — Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом и Софья Тютюнина с Андреем Багиным.

«Я думаю, они, скорее всего, будут катать показательные номера», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что турнир танцоров не будет представлен на Кубке Первого канала. Но зрители смогут увидеть выступления двух танцевальных дуэтов — Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, а также Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, позднее в состав участников были добавлены Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол и Софья Тютюнина и Андрей Багин.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Жулин
0
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер первый партнер Татьяны Тарасовой Александр Тихомиров
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости