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Загитова тепло поздравила дочь Тутберидзе с днем рождения

15:43
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поздравила дочь своего тренера Этери Тутберидзе Диану Дэвис с 17-летием.

— Диана, с днем рождения! — написала Загитова. — Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! Крепкого тебе здоровья и новых достижений в фигурном катании. Пусть все складывается и получается.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Пара выступает на юниорском уровне и в этом сезоне смогла отобраться в юниорский Финал «Гран-при"-2019/20. Следующим стартом дуэта должно стать первенство России среди юниоров с 4 по 8 февраля

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