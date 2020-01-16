Загитова тепло поздравила дочь Тутберидзе с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поздравила дочь своего тренера Этери Тутберидзе Диану Дэвис с 17-летием.

— Диана, с днем рождения! — написала Загитова. — Желаю тебе всего самого лучшего, и пусть твой следующий год будет полным радости, счастья и успеха! Крепкого тебе здоровья и новых достижений в фигурном катании. Пусть все складывается и получается.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Пара выступает на юниорском уровне и в этом сезоне смогла отобраться в юниорский Финал «Гран-при"-2019/20. Следующим стартом дуэта должно стать первенство России среди юниоров с 4 по 8 февраля