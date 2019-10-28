Японец Юдзуру Ханю, победивший на этапе «Гран-при» в Канаде, поделился мнением об Александре Трусовой. Она стала первой среди девушек с двумя мировыми рекордами.

— Она фантастическая, — сказал Ханю на пресс-конференции. — Невероятная девочка, особенная фигуристка. В России много невероятных фигуристок: Трусова, Щербакова, Валиева, Канышева. Они прыгают много четверных, не используя много энергии при этом. В этом плане они похожи на меня. У них есть, чему поучиться. С удовольствием буду наблюдать за ними.