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Юдзуру Ханю: «Трусова — невероятная, особенная фигуристка»

06:39
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Японец Юдзуру Ханю, победивший на этапе «Гран-при» в Канаде, поделился мнением об Александре Трусовой. Она стала первой среди девушек с двумя мировыми рекордами.

— Она фантастическая, — сказал Ханю на пресс-конференции. — Невероятная девочка, особенная фигуристка. В России много невероятных фигуристок: Трусова, Щербакова, Валиева, Канышева. Они прыгают много четверных, не используя много энергии при этом. В этом плане они похожи на меня. У них есть, чему поучиться. С удовольствием буду наблюдать за ними.

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