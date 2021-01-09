ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Ягудин поддержал Тарасову в вопросе проведения ЧМ по фигурному катанию в России

15:20
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что Россия блестяще провела бы чемпионат мира по фигурному катанию.

Швеция, которая в марте должна принять ЧМ, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.

— Мне пока ничего не интересно, у меня Новый год! Но я поддерживаю Татьяну Анатольевну во всех вопросах, — сказал Ягудин «СЭ».

(Данил Алешин)

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