Ягудин поддержал Тарасову в вопросе проведения ЧМ по фигурному катанию в России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что Россия блестяще провела бы чемпионат мира по фигурному катанию.

Швеция, которая в марте должна принять ЧМ, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.

— Мне пока ничего не интересно, у меня Новый год! Но я поддерживаю Татьяну Анатольевну во всех вопросах, — сказал Ягудин «СЭ».

(Данил Алешин)