Ягудин поддержал Тарасову в вопросе проведения ЧМ по фигурному катанию в России
15:20
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что Россия блестяще провела бы чемпионат мира по фигурному катанию.
Швеция, которая в марте должна принять ЧМ, отменила все домашние турниры по фигурному катанию.
— Мне пока ничего не интересно, у меня Новый год! Но я поддерживаю Татьяну Анатольевну во всех вопросах, — сказал Ягудин «СЭ».
(Данил Алешин)
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