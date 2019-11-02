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Видео произвольной программы Загитовой во Франции

22:52
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Олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 в женском одиночном катании Алина Загитова заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции. 17-летняя фигуристка набрала 216,06 балла по сумме двух программ.

В произвольной программе Загитова ошиблась на тройном лутце, однако чисто исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, а также тройной флип.

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