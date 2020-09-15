«В настоящий момент это действительно проблема». Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

Тренер Брайан Орсер рассказал, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в настоящее время необходимо восстановиться от хронической травмы спины.

— Ее выступление на прокатах было ниже ее уровня, — цитирует Орсера РИА «Новости». — Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе, тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе тренировок здесь, в «Крикете», но у планеты на данный момент другие планы на нас.

Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины... Похоже, в настоящий момент это действительно проблема.