«У меня было такое чистое катание!» Медведева рассказала о своих первых соревнованиях

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-эфире с французским чемпионом Европы Флораном Амодьо рассказала о своих первых соревнованиях.

— Первое соревнование? Я была на третьем месте. Фотографии остались в Москве. Я вообще не нервничала, ничего не понимала. Соревнование? Ну ладно. Мой первый тройной я сделала в 9 лет, это был сальхов. Первый чемпионат России? Я буквально вчера пересмотрела свое выступление Такое чистое катание, боже! В конце прыгнула тройной флип — двойной тулуп и двойной аксель. Но я была таким малышом! Смешные, веселые моменты, хорошие воспоминания. Именно после этого я поняла, что хочу этим заниматься. И на первых международных соревнованиях я была уверена в себе. (Дмитрий Кузнецов)