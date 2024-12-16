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Сегодня, 10:45

У 52-летней Дробязко родилась дочь

Алина Савинова
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Фигуристка Маргарита Дробязко и ее избранник Повилас Ванагас впервые стали родителями.

Об этом сообщила фан-группа спортсменки, которая поздравила Дробязко с рождением дочери 6 декабря. Сами фигуристы пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

«Дорогие Маргарита и Повилас! С огромной радостью и теплом в сердце поздравляем вас с этим чудесным событием — рождением вашей доченьки!» — говорится в сообщении фан-группы в соцсетях.

Дробязко 52 года, Ванагасу — 54. На международных турнирах они представляли Литву. Танцевальный дуэт является многократным чемпионом Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером чемпионата мира. Также Дробязко и Ванагас принимали участие в пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).

Фигурное катание
Маргарита Дробязко
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