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Сегодня, 09:35

Авербух поблагодарил супругу Арзамасову за большое счастье

Алина Савинова
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Илья Авербух и Лиза Арзамасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что очень счастлив быть отцом двоих маленьких детей вместе с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Конечно, это бесконечное счастье, когда в доме живет любовь. И я очень благодарен Лизе за это дыхание, которое есть в каждом дне. Мы вместе друг с другом, рядом с нами растут наши дети. Это одно большое слово — семья. И это большое счастье», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Авербух женился на Арзамасовой в 2020 году. В августе 2021-го в их семье родился первенец — сын Лев. Младшая дочь продюсера и актрисы появилась на свет в августе 2024-го. Ее назвали Лией.

Источник: Газетеа.Ru
Илья Авербух
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