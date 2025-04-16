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16 апреля, 13:55

Тутберидзе: «Маленьким странам не очень хочется выпускать Россию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Этери Тутберидзе поделилась ожиданиями от возвращения российских фигуристов на международные соревнования.

«Конечно, нам надо выходить уже. Потому что хватит уже сидеть. Конечно, выпускать Россию маленьким странам не очень-то и хочется, потому что они наконец получили возможность, это правда, абсолютно, побороться за медали», — приводит слова Тутберидзе Sport24 со ссылкой на японское телевидение.

Также Тутберидзе отметила, что ей интересно, как российские фигуристы будут выступать, когда вернутся к международным соревнованиям без рейтинга после длительного отсутствия.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В декабре прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к международным стартам. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить шесть человек: по одному в мужском и женском одиночном катании, а также по два — в парном катании и танцах на льду.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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