Мама фигуристки Жилиной обвинила тренера Розанова в домогательствах к дочери

Тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова обвинила Сергея Розанова в домогательствах к Веронике Жилиной. Розанов работал в школе с мая 2020 по июль 2021 года.

— Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер... Никто ей не помог. Когда ЕВ (Евгений Викторович Плющенко. — Прим. «СЭ») узнал об этом, выгнал из академии. Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня. Должны все знать! — написала Алферова в чате Telegram-канала «Бархатный конек».

Розанов, судя по соцсетям, тренирует за границей. В России несколько школ отказались от его услуг.