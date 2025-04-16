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16 апреля, 12:06

Мама фигуристки Жилиной обвинила тренера Розанова в домогательствах к дочери

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер Сергей Розанов
Сергей Розанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова обвинила Сергея Розанова в домогательствах к Веронике Жилиной. Розанов работал в школе с мая 2020 по июль 2021 года.

— Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер... Никто ей не помог. Когда ЕВ (Евгений Викторович Плющенко. — Прим. «СЭ») узнал об этом, выгнал из академии. Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня. Должны все знать! — написала Алферова в чате Telegram-канала «Бархатный конек».

Розанов, судя по соцсетям, тренирует за границей. В России несколько школ отказались от его услуг.

Вероника Жилина
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