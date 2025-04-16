Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 апреля, 16:25

Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елена Ильиных, Сергей Розанов и Вероника Жилина
Елена Ильиных, Сергей Розанов и Вероника Жилина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

16-летняя фигуристка Вероника Жилина поделилась информацией о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым она работала ранее.

«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась», — сказала Жилина match.tv.

Жилина добавила, что аналогичная ситуация произошла в зале в Кисловодске после разминки, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала, и Розанов начал настаивать. Она также отметила, что он приходил с банкой пива и тренировал ее в номере.

Ранее Людмила Алферова, тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама Вероники Жилиной, сообщила в чате Telegram-канала, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет.

Сам Розанов не стал комментировать ситуацию.

В сезоне-2022/23 Жилина завоевала серебряную медаль первенства России среди юниоров и выиграла Финал «Гран-при России» среди юниоров.

Источник: Матч ТВ
Фигурное катание
Вероника Жилина
Читайте также
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тутберидзе: «Маленьким странам не очень хочется выпускать Россию»

Радионова призвала разобраться с ситуацией с домогательствами к Жилиной: «Очень жаль, что такое произошло»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости