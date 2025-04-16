Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова

16-летняя фигуристка Вероника Жилина поделилась информацией о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, с которым она работала ранее.

«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась», — сказала Жилина match.tv.

Жилина добавила, что аналогичная ситуация произошла в зале в Кисловодске после разминки, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала, и Розанов начал настаивать. Она также отметила, что он приходил с банкой пива и тренировал ее в номере.

Ранее Людмила Алферова, тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама Вероники Жилиной, сообщила в чате Telegram-канала, что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет.

Сам Розанов не стал комментировать ситуацию.

В сезоне-2022/23 Жилина завоевала серебряную медаль первенства России среди юниоров и выиграла Финал «Гран-при России» среди юниоров.