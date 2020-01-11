Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в интервью ФФККР рассказала, что решение исполнить четверной тулуп на чемпионате России было принято после утренней тренировки перед произвольной программой.

23-летняя Туктамышева в произвольной программе национального первенства впервые попыталась исполнить четверной тулуп. Попытка завершилась падением, после чего она совершила еще несколько ошибок, с результатом 204,63 балла фигуристка стала четвертой.

— Честно говоря, никто не думал, что вы будете делать четверной на чемпионате России. Одно дело тренировки, а другое — катать с четверным программу — можно сделать сложный элемент и завалить все остальное.

— У меня было такое опасение, и когда первые прыжки не пошли, то я сжала всю свою волю в кулак, подумала — не падать больше! Я просто на «рогах», на руках стояла, держала себя, говорила: не делать грубых ошибок, не падать — боролась до конца... Хотя до самого чемпионата России не знала, с каким контентом поеду, потому что очень сложно было принять решение, слишком мало времени прошло.

Получалось, одну тренировку я чувствую четверной, потом не чувствую... Не хватало времени, чтобы накатать программу — с четверным и с тройным акселем. Очень мало, даже критически мало... И уже в Красноярске решила: пойду ва-банк, терять нечего, пойду и попробую... И пусть не все получилось, как хотела, все равно это хороший опыт. И как раз тот старт, чтобы пробовать.

— Это было ваше решение прыгать четверной на чемпионате России или вы приняли его вместе с Мишиным?

— Алексей Николаевич тоже очень хотел. Привел грамотные аргументы, почему мне нужно делать четверной, и я с ним полностью согласилась.

— Когда окончательно решили: будем делать?

— Ну, не в самый последний момент. В принципе, я понимала, что делаю четверной уже не просто так на тренировках в Красноярске, более-менее выполняю, но окончательное решение было принято, наверное — да, на утренней тренировке перед произвольной, потому что никогда не знаешь, как поведет себя твой организм, все равно должен два варианта рассматривать.

— После соревнований к вам подходили судьи, специалисты, говорили что-то?

— Подошел Валентин Николаевич Писеев, похвалил, сказал: «Молодец, что пошла на четверной», и мне это было очень приятно. Для меня было важно услышать мнения людей, что все не зря, что это был оправданный риск. Потом я прочла кучу сообщений в социальных сетях со словами поддержки и от всего этого даже испытала шок. Читала и думала: «Офигеть!» Наверное, все эти отклики и не позволили мне грустить ни на секунду. Я была настолько поражена тем, что мне писали, потому что и представить не могла, насколько это важно и серьезно.

После чемпионата, несмотря ни на что, чувствовала удовлетворение, потому что попробовала, решилась. В одном из интервью Алексей Николаевич сказал фразу: «победное поражение», и вот то, что произошло на чемпионате России — было для меня «победным поражением». В Красноярске я одержала свою победу, потому что даже на стрессе с таким контентом, с ошибками, сумела прокатать программу до конца.