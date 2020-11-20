Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Она показала второй результат.

— В чем причина ошибки на флипе?

— На разминке я сделала какую-то глупую ошибку на этом прыжке и она засела у меня в голове. Появились небольшие сомнения и как результат не удалось исполнить хорошо этот элемент. Хотя я была готова его показать.

— При этом аксель сегодня был просто фантастический. Насколько вы его сейчас стабстабильно делаете на тренировках?

— Не хочется сглазить, но с акселем сейчас вроде бы все в порядке.

— Ждем ли завтра четверной тулуп?

— Нет. Я только недавно начала его исполнять, прям совсем недавно. Нужно все-таки его потренировать сначала немножко, чтобы в программу вставить.

— А если сравнивать с прошлым годом, в этом он лучше получается?

— В это время в том году я еще даже не прыгала тулуп. Поэтому если сравнивать, то есть даже небольшой прогресс. По ощущениям пока я даже не знаю. Мне кажется сейчас прыжок у меня стал более рабочим.

В прошлом сезоне он был для меня совсем в новинку и я делала его либо очень хорошо, либо очень плохо. У меня очень редко случались попытки, когда я его выезжала неудачно, но все равно вытаскивала, выезжала. Поэтому прыжок был либо идеальным, либо вообще никак.

Сейчас в этом элементе появилось у меня гораздо больше «рабочих» моментов. Что радует, это значит идет какой-то процесс понимания этого прыжка в голове.

— На московский этап Кубка России этап планируется?

— Посмотрим. Я никогда не говорю наперед. (Рустам Имамов)