Тиффани Загорски не планирует завершать карьеру

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, не планирует завершать карьеру. Об этом сообщила директор группы, в которой тренируется дуэт, Елена Маркова.

Ранее сообщалось, что Загорски и Гурейро могут завершить карьеру из-за снятия с зарплатной ставки в сборной России.

«Тиффани находится во Франции, она проходит реабилитацию, врачи рекомендовали ей ограничить тренировки до октября, — цитирует ТАСС Маркову. — После тяжелой болезни мы ее уговаривали не спешить с выходом на лед, но она все равно решила возобновить тренировки, чтобы подготовиться к чемпионату страны. Никаких официальных заявлений о завершении карьеры не было. Сейчас все будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет».

В начале октября 2021 года Загорски была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже спортсменка рассказала, что заболела менингитом. Загорски и Гурейро неудачно выступили на чемпионате России и не претендовали на попадание в сборную России на Олимпийские игры.