Татьяна Тарасова прокомментировала заявление МОК
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на призыв Международного олимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.
«Очень жаль, но международные соревнования от этого потеряют. Потому что русские спортсмены — это украшение соревнований», — сказала Тарасова «СЭ».
МОК «настоятельно призывает» спортивные федерации и организаторов турниров допускать российских и белорусских спортсменов только в нейтральном статусе — без национальных символов, цветов, флагов и гимна.
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