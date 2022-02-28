Татьяна Тарасова прокомментировала заявление МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на призыв Международного олимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

«Очень жаль, но международные соревнования от этого потеряют. Потому что русские спортсмены — это украшение соревнований», — сказала Тарасова «СЭ».

МОК «настоятельно призывает» спортивные федерации и организаторов турниров допускать российских и белорусских спортсменов только в нейтральном статусе — без национальных символов, цветов, флагов и гимна.