Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на завершение карьеры Софьи Самодуровой.

«Думаю, что обстоятельства также повлияли на ее решение. Жалко, конечно. Она еще достаточно молодая девочка. Кто знает, как бы она себя еще показала. Но ей всего 19 лет, все может быть. Сейчас будет тренировать, а потом, может, ситуация развернется и вернется обратно. Кто знает. Такая вероятность есть у любого 19-летнего спортсмена. Если она приняла такое решение, то тренер, родитель и страна должны уважать решение спортсменки», — сказала Навка «СЭ».

19-летняя спортсменка становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.