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Дикиджи о произвольной программе: «Очень нравится, копировать у Малинина задачи не было»

Сергей Филин

Фигурист Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от выступления с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

22-летний фигурист исполнил три четверных прыжка — один флип и два сальхова. Во второй половине программы он выдал каскад с тройным акселем. Дикиджи выступал под композицию Feeling the Sound (Артем Юзунов, Nim Studio).

«Моя произвольная мне очень нравится. Музыка, точнее именно звук барабанов прям пробирается, скажем так, сквозь меня изнутри. И мне приносит невероятное удовольствие катать это: попадать в акценты, слушать ускоряющийся темп барабанов. У Ильи Малинина была похожая программа и он задал тренд на речитатив? Ну да, может быть, отчасти он и задал этот тренд. Но у нас не было задачи скопировать. Наши программы действительно, может быть, чем-то даже похожи, однако задачи, чтобы взять и заимствовать идею у Ильи, у нас не было», — сказал Дикиджи журналистам.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский, Петр Гуменник, Камила Валиева.Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: онлайн-трансляция второго дня

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоялись на «ЦСКА Арене» в Москве 19 и 20 сентября. В первый день участники показали короткие программы, а во второй выступили с произвольными.

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Владислав Дикиджи
Фигурное катание
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