Тараканова и Васильева пропустят первенство России

Призеры этапов «Гран-при» среди юниоров Анастасия Тараканова и Виктория Васильева пропустят первенство России. Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала состав участниц. Турнир пройдет в Саранске с 6 по 8 февраля.

В списке заявлены: Софья Акатьева, Софья Баранова, Елизавета Берестовская, Николь Вайткус, Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Захарова, Софья Мороз, Софья Муравьева, Елизавета Осокина, Аделия Петросян, Ника Рябинина, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Камила Султанмагомедова, Дарья Усачева, Анна Фролова и Майя Хромых.