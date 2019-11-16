Российская фигуристка Станислава Константинова после произвольной программы на этапе «Гран-при» в России (156,94 балла в сумме) рассказала о риске снятия перед соревнованиям и перспективах на чемпионате России.

— Конечно, это не то, на что я рассчитывала, я разочарована. На тренировках делала программу минимум, не чувствовала себя на 100% уверенно, но последние две недели после Skate America вела очень усиденную подготовку. Надеялась на чистые прокаты.

Постоянно была под контролем, выступление здесь было под вопросом. Но я доказала себе и всем, что я достойна здесь находиться. Показывала чистые прокаты, показательные прокаты, в платьях, совсем не рассчитывала такое. Но вижу подвижки. На разминках я делаю все нормально.

Чувствую себя более уверенно, на тренировках все гораздо лучше.

Следующий старт — вроде как чемпионат России, надеюсь, удастся там хорошо прокататься. Пока с моими результатами меня сложно сравнивать с самой собой ранее и с другими девчонками, которые катаются рядом. Надеюсь, пройду этот непростой период и вернусь сильнее, чем была.

— Есть планка, когда возвращение?

— Да пора бы уже! Думаю, на следующем старте уже все будет лучше. Месяца достаточно, чтобы взять себя в руки. Но есть проблемы с переходным возрастом. Да, в 20 лет говорить об этом немного странно, но у каждого по-своему.

— Другие турниры рассматриваете до чемпионата России?

— От меня почти ничего не зависит. Загреб? Я не против там выступить. Будет еще чемпионат города, надеюсь там тоже поучаствовать.

— Под вопросом было выступление здесь из-за физического состояния?

— Нет, провал в Америке, не хотелось допускать этого дома. Это все же сказывается на принятии себя.

— То есть кто-то из федерации мониторил ситуацию?

— Мы делали открытые прокаты для специалистов.

— И руководства федерации?

— Кто смог, тот пришел. Смотрели недокруты, готовность. Это нормальная ситуация, обычная часть подготовки. (Дмитрий Кузнецов)

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