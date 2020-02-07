13-летнему фигуристу Даниилу Самсонову было приятнее выиграть нынешний юниорский чемпионат России в Саранске, чем прошлый в Перми, рассказал представитель «Самбо-70» на итоговой пресс-конференции. Он набрал 261,22 балла, опередив Петра Гуменника (258,42). Третье место занял Андрей Мозалев (250,07), который после короткой программы шел лишь 13-м.

— Я очень доволен, прокатал чисто свою программу. Была небольшая ошибка на четверном сальхове, но я его первый раз пробовал, поэтому пока допустимо. Рад, что справился с двумя тройными акселями, у меня не очень вчера аксель пошел. Взрослое катание после двух побед на чемпионате? Нет, для меня каждый старт интересен, это испытание, которое я должен превзойти. Надо работать над собой, чтобы со временем перейти во взрослое катание и там уже бороться с другими спортсменами. В первую очередь я соревнуюсь с самим собой.

На чемпионате России среди взрослых было сложнее, потому что было

непривычно столкнуться со столькими фигуристами высокого уровня. Здесь

волновался не так сильно, потому что на этом уровне уже был. И мне

приятнее выиграть сейчас, чем в прошлом году, потому что теперь могу

представить сборную на чемпионате мира. В прошлом году было немножко

обидно.

Здесь висят баннеры с моим изображением? Я всегда стараюсь сам отвечать

на сообщения болельщиков, благодарю людей. Конечно, это помогает

соревноваться. (Дмитрий Кузнецов)