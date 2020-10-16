Шале, спа-центр и много льда. Плющенко рассказал о постройке базы, где будут жить Трусова и Косторная

Руководитель академии «Ангелы Плющенко» в интервью «СЭ» рассказал, в каких условиях будут тренироваться фигуристы на базе, которая строится рядом с новым катком школы. По словам Евгения Плющенко, звезды поселятся в коттеджах-шале.

— Дело продвигается великолепно, стройка заканчивается. Мы планируем тестовое открытие на мой день рождения 3 ноября. Это будет именно личный каток, сейчас я площадку арендую. Наконец у нас появится своя база, я вам еще покажу, где будут жить и тренироваться Саша Трусова, Алена Косторная, другие наши сборники. Для тех моих спортсменов, кто показывает суперрезультаты, будет бесплатное обучение и проживание. А жить они будут в отдельных коттеджах-шале, их сейчас строим. Чтобы никуда уже не ездить и погрузиться в рабочий процесс. Потому что кататься будем много, по три — четыре тренировки в день. Там будут залы, хореографические, творческие, спа-центр. В общем, мы вместе с моей супругой открываем полноценную спортивную базу в Подмосковье. В феврале в Москве появится второй каток. Мы с женой решили инвестировать в спорт, в фигурное катание. Там тоже будет большая площадка, залы, ресторан. Желающих заниматься очень много. На Лобачевского мы уже не помещаемся. (Дмитрий Кузнецов)

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