Щербакова выступала на чемпионате России с температурой 38 градусов

Российская фигуристка Анна Щербакова, победившая на прошедшем в Челябинске чемпионате России, выступала на соревнованиях с температурой, информирует «РИА Новости».

Как отмечается, перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура тела фигуристки составляла +38 градусов. Тренеры ей рекомендовали сняться с турнира, но Щербакова не послушалась.

На следующий день перед разминкой произвольной Щербакова вообще отказалась измерять температуру.

Повышенная температура наблюдается у фигуристки с конца ноября. Перед этапом «Гран-при» в Москве, прошедшем в ноябре, ей диагностировали пневмонию. Тест на коронавирус оказался отрицательным. Возможно, вирус она подхватила раньше.

Напомним, что Щербакова в итоге выиграла чемпионат России в Челябинске. При этом она превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.