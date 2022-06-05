Евгения Плющенко госпитализировали из-за проблем с сердцем

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает НТВ.

Как утверждает источник, несколько дней назад 39-летний Плющенко покинул модный показ в Москве, на котором присутствовал вместе со своей женой Яной Рудковской и сыновьями Александром и Арсением. Фигурист отправился в больницу, где прошел обследование.

По словам Рудковской, в клинике Плющенко сделали МРТ и провели полное обследование, по итогам которого не обнаружили значительных проблем со здоровьем.