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Сегодня, 22:13

Евгения Плющенко госпитализировали из-за проблем с сердцем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает НТВ.

Как утверждает источник, несколько дней назад 39-летний Плющенко покинул модный показ в Москве, на котором присутствовал вместе со своей женой Яной Рудковской и сыновьями Александром и Арсением. Фигурист отправился в больницу, где прошел обследование.

По словам Рудковской, в клинике Плющенко сделали МРТ и провели полное обследование, по итогам которого не обнаружили значительных проблем со здоровьем.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2709112/
Евгений Плющенко
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