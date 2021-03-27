Туктамышева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на ЧМ

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала результаты соревнований среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Мечты сбываются! Спасибо всем за то, что поверили в меня», – написала Туктамышева в Twitter.

I’m still can’t believe it. Dreams come true! ?? thank you All, for believing in me? pic.twitter.com/pbIIn2455U – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) March 27, 2021

26 марта Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира, спустя шесть лет после победы на первенстве планеты в 2015 году. По сумме двух программ она набрала 220,46 балла.

Победу одержала Анна Щербакова (233,17). Третье место у еще одной россиянки – Александры Трусовой (217,20).