Туктамышева поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на ЧМ
11:20
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала результаты соревнований среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Я до сих пор не могу в это поверить. Мечты сбываются! Спасибо всем за то, что поверили в меня», – написала Туктамышева в Twitter.
26 марта Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира, спустя шесть лет после победы на первенстве планеты в 2015 году. По сумме двух программ она набрала 220,46 балла.
Победу одержала Анна Щербакова (233,17). Третье место у еще одной россиянки – Александры Трусовой (217,20).
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