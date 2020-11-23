Продюсер объяснил, почему российские фигуристы выступают лучше американских

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян рассказал, почему российские фигуристы выступают успешнее американских спортсменов.

«В Америке многие родители отдают детей в такие виды спорта, где платят стипендии в институтах, — сказал Закарян в эфире радио «Маяк». — Если ребёнок показывает хорошие результаты, он автоматически попадает в какой-то университет... Но в фигурном катании нет таких возможностей.

Если в Америке на уровне правительства поработают над этим моментом, то каким-то образом, может, вернут людей в фигурное катание. А так там печаль и беда".