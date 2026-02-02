Плющенко вызвал Дзюбу на поединок на фигурных коньках

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал об участии в турнире «НаПике».

— Вы снова принимаете участие в футбольном турнире. Что для вас значит этот вид спорта?

— Когда я был спортсменом, все мои тренировки на льду начинались с зала. Всегда играли теннисным мячом два на два или три на три. Поэтому контроль мяча получался неплохим. В советское время любил дворовый футбол. До 11 лет я жил в Волгограде — там бились двор на двор, дом на дом! Тем более что в те времена звенел «Ротор».

Лет 20 я дружу с Алексом Дель Пьеро. Так получилось, что мои летние сборы совпадали с его тренировками в «Ювентусе». Площадки были рядом! Довелось даже потренироваться с итальянцами. На следующий год я познакомился с «Интером». Смотрю футбол, увлекаюсь. И играть люблю. Но, к сожалению, на это остается мало времени. На этот турнир пришел сразу после чемпионата России по прыжкам.

— Чеканить мяч не пробовали? Александр Мостовой говорил, что может 1000 раз.

— Не сравнивайте меня с футболистами. Мостовой — легендарный футболист, который всю жизнь занимался этим видом спорта. Можно сделать маленькое соревнование: футболисты наденут хоккейные или фигурные коньки, и тогда выясним, кто больше начеканит!

— Кто соперник?

— Вызывайте любого.

— Артем Дзюба!

— Пускай надевает коньки, и будем соревноваться.

— Камил Гаджиев может организовать.

— Он может организовать все что угодно (улыбается), — сказал Плющенко «СЭ».