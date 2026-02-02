Познер: «Желаю Камиле Валиевой вернуться на высокий уровень. Но это дико трудно»

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение российской фигуристки Камилы Валиевой вернуться в большой спорт.

«Признаться, сейчас не очень слежу за Камилой. Но могу сказать, что для любого спортсмена вне зависимости от вида спорта возвращаться необыкновенно тяжело. Это удалось буквально единицам, которые были на первых местах, на какое-то время ушли и снова вернулись на высокий уровень. Это редчайшие случаи. Конечно, я желаю Камиле Валиевой вернуться на высокий уровень. Но это дико трудно», — цитирует Познера Sport24.

Ранее 19-летняя спортсменка заняла шестое место на чемпионате России по прыжкам.

25 декабря истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В начале ноября фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». До отстранения спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.