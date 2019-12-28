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«Очень нервничала, ведь задача была отобраться». Первые слова Щербаковой после победы на чемпионате России

18:12
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Анна Щербакова выиграла чемпионат России. После завершения выступлений она поделилась своими эмоциями.

— Сегодня я очень нервничала, ведь задача была отобраться, — сказала Щербакова в эфире Первого канала. — Рада, что получились прыжки, но были нюансы определенные. Я довольна все равно. Спасибо болельщикам, всем желаю продуктивного Нового года.

Щербакова стала двукратной чемпионкой России. Она набрала за свой прокат произвольной программы 181,94 балла и 261,87 по сумме.

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