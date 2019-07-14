Нежная Медведева с корзинкой клубники. Фото

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась новой фотографией в своем Instagram. На снимке фигуристка позирует с корзинкой клубники.

Ранее спорсменка назвала имя хореографа своей произвольной программы. Ставить ее будет канадка Ше-Линн Бурн, чемпионка мира-2003 в танцах на льду. Выступать Медведева будет под музыку из фильма "Мемуары гейши".

Подписчики оценили новую фотографию спортсменки:

preduraknoneya: Вижу одну большую клубничку и много маленьких

sweetcompot: Самая красивая ягодка на огороде – Женя Медведева

zagitovamedvedeva: Женя, не хочешь на мои грядки приехать? Помощь бы не помешала

s_my_way: Женя сама милота, такая нежная и естественная