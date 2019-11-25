Наталья Бестемьянова: «В погоне за четверными прыжками нельзя терять фигурное катание»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, поделилась мнением об идее разрешить четвертные прыжки в короткой программе.

— А как можно остановить прогресс?! Единственное, что нельзя в погоне за четверными прыжками — терять фигурное катание, — цитирует Бестемьянову «Российская газета». — Мы должны понимать, что это фигурное катание, а не фигурное прыгание.

— В финале «Гран-при» почти половина участников будут представлять Россию...

— Количество наших участников восхищает: два танцевальных дуэта, три спортивные пары, четыре девочки и два мальчика. Просто фейерверк. В Турине будет интересно.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при