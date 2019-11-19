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«Мы поехали за пуделем ночью в Великий Новгород». Милая и веселая история от Трусовой

11:14
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Победительница двух этапов серии «Гран-при» (в Канаде и России) Александра Трусова в видеоинтервью ФФКР рассказала о необычном появлении нового питомца в их семье.

— Родители подарили мне карликового пуделя, потому что с большим очень много проблем, — отметила Трусова. — Сначала мы выбрали по фотографии, спросили, где находится щенок. Нам ответили — в Великом Новгороде. И мы поехали туда ночью.

Следующее выступление Трусовой состоится в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=teiTgtmYkYo

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