«Мы поехали за пуделем ночью в Великий Новгород». Милая и веселая история от Трусовой

Победительница двух этапов серии «Гран-при» (в Канаде и России) Александра Трусова в видеоинтервью ФФКР рассказала о необычном появлении нового питомца в их семье.

— Родители подарили мне карликового пуделя, потому что с большим очень много проблем, — отметила Трусова. — Сначала мы выбрали по фотографии, спросили, где находится щенок. Нам ответили — в Великом Новгороде. И мы поехали туда ночью.

Следующее выступление Трусовой состоится в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.