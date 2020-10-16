Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» высказался о судействе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию. Александра Трусова выиграла соревнования, но после короткой программы шла лишь третьей.

— Я недоволен оценками в короткой программе всех трех девочек (Трусовой, Валиевой и Усачёвой. — Прим. «СЭ»). В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». Куда им расти дальше? Некоторые судьи со мной уже согласились, тренеры, в руководстве федерации — что это было несколько неправильно. 10 баллов Валиевой — это невозможно. Понимаю, судьи хотели создать подушку безопасности на произвольную программу. Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают. Но не хочется вдаваться в конкретику.

Так чего мы делаем из фигурного катания цирк? Специально подогреваем противостояние. Может, всё произошедшее — какая-то договорная история со стороны некоторых людей. Тогда зачем? Давайте все поймем, что пришло время справедливости. Нужно относиться ко всем одинаково. У меня был предметный разговор, думаю, что меня услышали, — рассказал Плющенко. (Дмитрий Кузнецов)

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