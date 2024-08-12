Москвина назвала смерть Писеева большой утратой для всего мира фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Я лично выражаю соболезнования. Это был крупный руководитель в том смысле, что в течение многих лет возглавлял Федерацию фигурного катания страны и был достаточно требовательным, однако в то же время ценил специалистов, которые продолжали совершенствовать и преподносить достижения всей страны на международной и российской арене. В течение многих лет он объединял все республики и центры фигурного катания, что в принципе достаточно сложно. Выражаю соболезнования его супруге, родственникам и всему миру фигурного катания, который понес эту большую утрату», — сказала Москвина «СЭ».

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил «СЭ» о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.