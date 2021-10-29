Мэрайя Белл: «Российские фигуристки двигают наш спорт вперед»

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о своем отношении к российским спортсменкам.

«Меня очень вдохновляют российские девушки с трикселями и квадами. Я и сама продолжаю работу над тройным акселем — понятно, что элементы ультра-си в женском одиночном катании становятся такой же необходимостью, как и в мужском.

Я верю, что у меня получится. Но пока, особенно в таком важном сезоне, как олимпийский, мне важнее стабильность и чистота исполнения.

Я огромный фанат российских фигуристок, они просто потрясающие. Они ведь двигают наш вид спорта вперед. И круто, что мне довелось кататься именно в их эпоху и соревноваться с ними", — сказала Белл в прямом эфире в Instagram Team USA.

Сегодня стартует второй этап Гран-при по фигурному катания — Skate Canada. Он пройдет в Ванкувере и завершится 1 ноября.

Россию на турнире в одиночном катании будут представлять — Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко.

В парном катании — Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.