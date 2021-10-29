Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Акопова и Рахманин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена

16:10
Теги:

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена в Казахстане.

За произвольную программу пара получила 125,53 балла. По сумме выступлений они набрали 195,86 балла.

Вторую строчку заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (193,02). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (180,13).

Мемориал Дениса Тена

Нур-Султан, Казахстан

Пары

Итог

1. Карина Акопова — Никита Рахманин (Россия) — 195,86

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — 193,02

3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 180,13

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
0