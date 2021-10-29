Акопова и Рахманин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена
16:10
Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена в Казахстане.
За произвольную программу пара получила 125,53 балла. По сумме выступлений они набрали 195,86 балла.
Вторую строчку заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (193,02). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (180,13).
Мемориал Дениса Тена
Нур-Султан, Казахстан
Пары
Итог
1. Карина Акопова — Никита Рахманин (Россия) — 195,86
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — 193,02
3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 180,13
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