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Скопцова и Алешин лидируют после ритм-танца на Мемориале Дениса Тена

17:00
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Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин лидируют после ритм-танца на Мемориале Дениса Тена. За выступление пара получила 78,39 балла.

Второе место занимает еще одна российская пара — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (77,08). Замкнули тройку украинцы Александра Назарова и Максми Никитин (75,46).

Произвольные танцы пары покажут 30 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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