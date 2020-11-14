В субботу, 14 ноября, в эфире Первого канала покажут седьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Трансляция начнется в 17:15 по московскому времени и будет доступна на официальном сайте канала.

Тема седьмого выпуска — советское кино.

В новых образах на тему известных кинофильмов перед зрителями предстанут полюбившиеся звездные пары Елена Ильиных — Влад Топалов, Регина Тодоренко — Роман Костомаров, Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев, Мария Петрова — Дмитрий Сычев, Ольга Кузьмина — Александр Энберт и другие.