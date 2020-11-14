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«Ледниковый период»: смотреть онлайн выпуск 14 ноября. Прямая трансляция — в 17.40

13:00
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 14 ноября, в эфире Первого канала покажут седьмой выпуск шоу «Ледниковый период». Трансляция начнется в 17:15 по московскому времени и будет доступна на официальном сайте канала.

Тема седьмого выпуска — советское кино.

В новых образах на тему известных кинофильмов перед зрителями предстанут полюбившиеся звездные пары Елена Ильиных — Влад Топалов, Регина Тодоренко — Роман Костомаров, Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев, Мария Петрова — Дмитрий Сычев, Ольга Кузьмина — Александр Энберт и другие.

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