Евгения Тарасова: «Статус серебряных призеров Олимпиады дает больше уверенности в себе»

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр фигуристка Евгения Тарасова высказала мнение, что статус серебряных призеров Олимпиады придает уверенности. По ее словам, он помогает осознать, что спортсмены достигли значимого для себя результата.

В феврале Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар.

«Наверное, статус серебряных призеров Олимпийских игр больше дает уверенности в себе: он не то чтобы раскрепощает, а дает понимание, что ты сделал что-то значимое для себя, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — И когда ты выходишь на шоу, это дает возможность насладиться выступлениями».

Тарасовой 27 лет, Морозову — 29, в паре они выступают с 2012 года. Они являются двукратными серебряными призерами Олимпийских игр: в 2018 году они стали вторыми в командном турнире, а в 2022 году заняли второе место в соревнованиях спортивных пар. Тарасова и Морозов являются двукратными серебряными призерами чемпионатов мира (2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

«Мы шли к этому действительно очень долго, сложный цикл был, много проблем. Буквально копейки не хватило, чтобы быть на ступеньку выше, сложилось, как сложилось. Сейчас, конечно, остается послевкусие Олимпийских игр, эмоции от пекинской Олимпиады никуда не ушли, они остались. Иногда прокручиваешь в голове, обсуждаешь с участниками шоу, у кого как сложилось с Олимпиадой, и на сегодняшний день мы более раскрепощенно катаемся в шоу, получаем удовольствие», — подчеркнул Морозов.