Коляда перенес операцию. Он не будет тренироваться еще месяц

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, двукратный чемпион России Михаил Коляда перенес операцию по поводу синусита. Об этом сообщила тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

— Сегодня мы созвонились с тренером Миши, Валентиной Михайловной Чеботаревой, спросили как дела и как прошла операция. Она горячо поблагодарила всех за поддержку и внимание и сообщила, что по заверению врачей, операция по лечению синусита прошла успешно. С Мишей всё в порядке, он чувствует себя лучше. Впереди предстоит месяц реабилитации, в течение которого нельзя тренироваться. Поэтому планировать что-либо на сезон они будут только через месяц, — говорится в сообщении в официальной группе фигуриста в социальной сети «В контакте».

В нынешнем сезоне Коляда был заявлен на этапы Гран-при в Канаде и Японии. Турнир Skate Canada состоится 25-27 октября в Келоуне (провинция Британская Колумбия), NHK Trophy — в Саппоро 22-24 ноября. В сентябре из-за болезни фиурист пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе.