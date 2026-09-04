Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Трусова: «Сравнивать меня с той девочкой, какой я была, бессмысленно»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) заявила, что считает бессмысленным сравнивать свои нынешние выступления с тем, как она каталась раньше.

— Сравниваешь ли ты себя с версией Александры Трусовой 3-4-летней давности?

— С собой прошлой я себя не сравниваю. Максимализм никуда не делся. Понимаю, что сейчас я показываю свой максимум. Я готовилась к соревнованиям всего полтора месяца. В остальное время у меня свои дела, свои проекты. Раньше у меня было только фигурное катание, было проще. А сейчас у меня нет полноценного восстановления. Если есть свободное время, я чем-то занимаюсь. Единственное время, которое у меня есть, — это когда Миша спит. Тогда я катаюсь. На данный момент это мой максимум, и сравнивать меня с той девочкой, какой я была, бессмысленно. Так, как было, больше никогда не будет.

— Много ли сил уходит на медиаактивность?

— У меня хорошая команда. Все проходит удобно, все мне помогают. Я всегда хотела активно вести социальные сети, мне несложно делиться чем-либо.

— Ты сказала, что интересов. Означает ли это, что на тебя меньше давления?

— Я стараюсь жить по такой системе. Не всегда получается, но стараюсь.

— Как вам работа с Бенуа Ришо?

— Он показал другую часть фигурного катания. Мы раньше работали над элементами. Так получилось, что мы встретились с Ришо в России. Мне понравилось с ним работать, это другой опыт. Не могу сказать, что именно понравилось. Это надо просто попробовать.

На турнире Kinoshita Group Cup в Японии Трусова показала четвертый результат в короткой программе — 74,92 балла.

22-летняя спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, завершив последний красивым выездом. Все три вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
Читайте также
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Семака обвиняют в потере контроля над футболистами. Что происходит с «Зенитом» после поражения от ЦСКА
За прошедшую неделю из-за атак ВСУ погибли 46 человек
Подозреваемый в покушении на военнослужащего в Саратовской области задержан
Что произошло за ночь 8 сентября. Главное
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Организаторы турнира по фигурному катанию в Японии не рекомендовали болельщикам использовать российский флаг

Фигуристка Фролова: «Никто не будет специально занижать баллы на международной арене»
Новости
RSS RSS
Все новости