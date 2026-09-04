Трусова: «Сравнивать меня с той девочкой, какой я была, бессмысленно»

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) заявила, что считает бессмысленным сравнивать свои нынешние выступления с тем, как она каталась раньше.

— Сравниваешь ли ты себя с версией Александры Трусовой 3-4-летней давности?

— С собой прошлой я себя не сравниваю. Максимализм никуда не делся. Понимаю, что сейчас я показываю свой максимум. Я готовилась к соревнованиям всего полтора месяца. В остальное время у меня свои дела, свои проекты. Раньше у меня было только фигурное катание, было проще. А сейчас у меня нет полноценного восстановления. Если есть свободное время, я чем-то занимаюсь. Единственное время, которое у меня есть, — это когда Миша спит. Тогда я катаюсь. На данный момент это мой максимум, и сравнивать меня с той девочкой, какой я была, бессмысленно. Так, как было, больше никогда не будет.

— Много ли сил уходит на медиаактивность?

— У меня хорошая команда. Все проходит удобно, все мне помогают. Я всегда хотела активно вести социальные сети, мне несложно делиться чем-либо.

— Ты сказала, что интересов. Означает ли это, что на тебя меньше давления?

— Я стараюсь жить по такой системе. Не всегда получается, но стараюсь.

— Как вам работа с Бенуа Ришо?

— Он показал другую часть фигурного катания. Мы раньше работали над элементами. Так получилось, что мы встретились с Ришо в России. Мне понравилось с ним работать, это другой опыт. Не могу сказать, что именно понравилось. Это надо просто попробовать.

На турнире Kinoshita Group Cup в Японии Трусова показала четвертый результат в короткой программе — 74,92 балла.

22-летняя спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, завершив последний красивым выездом. Все три вращения и дорожка шагов получили четвертый уровень.