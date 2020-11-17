Коган: «Если Медведева восстановится, то примет участие в пятом этапе Кубка»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган допустил возможность участия Евгении Медведевой в заключительном этапе Кубка России 5-8 декабря в Москве.

— Если говорить о Медведевой, ей надо, прежде всего, восстановиться. Если она сможет это сделать — примет участие, не сможет — значит, не примет.

Президент федерации Александр Горшков добавил, что решение об участии фигуристки в чемпионате России еще не принято.

— Как я говорил, по сборникам мы постараемся принять такое решение, чтобы не навредить интересам сборной. Значит ли это, что Медведеву допустят? Давайте не будем пока конкретизировать. Решение пока не принято. Как только примем — всех оповестим. (Дмитрий Кузнецов)