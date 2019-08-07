15:07 | Фигурное катание

"Каждый день пересчитываю, попадаю я в Пекин-2022 или нет". Ученица Тутберидзе - о возможном поднятии возрастного ценза

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Бронзовый призер финала юниорской серии "Гран-при", 14-летняя Алена Канышева, которая с весны тренируется у Этери Тутберидзе, рассказала, что переживает из-за возможного поднятия возрастного ценза.

- Я каждый день пересчитываю, попадаю я на Олимпиаду-2022 или нет, - рассказала в интервью Первому каналу Канышева. Каждое мнение – разное. Поднимают возраст или нет, пока понять очень сложно. Но я надеюсь туда попасть и готовлюсь кататься на Олимпиаде.

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