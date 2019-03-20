"Каталась в свое удовольствие". Загитова - о короткой программе на ЧМ

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что каталась в свое удовольствие во время исполнения короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка занимает промежуточное 1-е место, имея в активе 82,08 балла.

- Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие, - приводит слова Загитовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. - Не терпела, что до последнего нужно держаться из последних сил, а само все шло.

И японская публика очень помогала. Я рада, что здесь выступаю. Это взаимная любовь. Я знаю, что сюда приехали российские болельщики, слышала их слова: "Давай". Это было здорово.

Не буду говорить, что сказала мне Этери Георгиевна после проката. Это секрет. После оценок я чуть-чуть порадовалась. И все сейчас настраиваюсь на произвольную программу. Подготовка к этому чемпионату мира не скажу, что была простой для меня. И я хочу сказать спасибо моим тренерам, которые нашли правильные слова, чтобы меня настроить и мотивировать.

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