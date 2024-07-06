Губерниев — об отказе Трусовой общаться с прессой: «Сейчас не время закрываться. Мы ее немного направим»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» отказ Александры Трусовой общаться с представителями СМИ на Дне московского спорта.

— Я с огромным уважением отношусь к Трусовой. Но можно сделать если не произвольную программу, то обязательную, ответить на несколько вопросов. Сейчас не время закрываться. Сейчас мы все ориентированы на людей, дать автограф, ответить на вопрос. Думаю, Александра к этому придет, а мы ее немножко направим.

Но критиковать я ее не буду, у девушки сейчас приятные хлопоты, разные бывают жизненные ситуации. Но на мой взгляд, нужно быть более открытой.

— Журналисты бы спросили про свадьбу, возвращение. Зачем ей это?

— Конечно, такие вопросы вызывают такую, непростую реакцию. Но даже самый неудобный вопрос ты можешь не педалировать. Я в свое время единственный в мире спросил у Бьорндалена: «Вы астматик?» Он обалдел, но ответил — нет и никогда не был. Но потом говорил, как здорово, что такое спрашивают — остальные не знали, как это спросить.

День московского спорта прошел 6 июля в «Лужниках». В мероприятии, помимо Трусовой, приняли участие фигуристы Евгения Медведева, Алексей Ягудин, биатлонистка Ольга Зайцева, боксер Рой Джонс-младший и другие известные спортсмены и тренеры.