Ягудин готов принять участие в шоу Медведевой
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос, примет ли участие в новом ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
— Женя Медведева объявила о том, что в ноябре будет шоу, приуроченное к ее юбилею
— У меня тоже юбилей — 45 лет. У нее, как сказал Дмитрий Губерниев, это еще день рождения. А у меня уже юбилей.
— Если Женя позовет, примите участие?
— А почему нет? Конечно же.
— Увидим ли мы вас в медиафутболе?
— Мне тяжело. У меня болят колени. Но я знаю, что это направление существует. У меня даже есть кличка «технологичный дед», потому что пользуюсь кнопочным телефоном.
Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.