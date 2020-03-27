Группа Рукавицына уйдет на домашнюю подготовку с 30 марта из-за коронавируса

Группа фигуристов тренера Евгения Рукавицына, в том числе чемпион Европы Дмитрий Алиев, с 30 марта уходит на домашнюю подготовку, сообщает ТАСС.

Алиев готовился к чемпионату мира в Монреале в США, однако турнир был отменен. Спортсмен по возвращении из Ньюбурга ушел на карантин, который истекает утром 1 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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